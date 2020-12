Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Falscher Prüfling erscheint in der Fahrschule

CelleCelle (ots)

Statt der angemeldeten Prüfungsteilnehmerin erschien am Montagnachmittag eine unbekannte Frau in einer Fahrschule in Altencelle, um an der theoretischen Fahrprüfung teilzunehmen. Der Prüfer bemerkte den Täuschungsversuch, weil das Bild auf dem Ausweis nicht dem der erschienenen Person entsprach. Als der Prüfer zu weiteren Klärung der Geschichte die Polizei rief, entfernte sich die unbekannte Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Falschbeurkundung. Beschuldigt ist auch die 42 Jahre alte, namentlich bekannte Fahrschülerin.

