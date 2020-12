Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - PKW fährt auf Trecker auf

CelleCelle (ots)

Ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Wietzendorf ist gestern am frühen Abend (Sonntag, 20.12.2020) fast ungebremst auf einen vorausfahrenden Traktor aufgefahren. Die beiden 25 und 19 Jahre alten Insassen des Traktors sowie der Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. Der PKW Audi befuhr gegen 16.50 Uhr die Kreisstraße 13 von Bonstorf in Richtung Beckedorf, als der Fahrer plötzlich einen vor ihm fahrenden Traktor wahrnahm und von hinten auffuhr. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Autofahrer muss nun mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol rechnen.

