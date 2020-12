Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - NPD-Kundgebung und Gegenprotest verliefen friedlich

CelleCelle (ots)

Insgesamt zehn Mitglieder des NPD-Landesverbandes Niedersachsen haben heute im Ortszentrum Eschede unter dem Motto "Eschedes schöne Seite - Heimat und Kultur einen Ort geben" eine ca. zweistündige Standkundgebung durchgeführt. Gleichzeitig hatten sich direkt gegenüber, an der Celler Straße, in der Spitze 15 Versammlungsteilnehmer des Bündnisses gegen Rechtsextremismus (BgR) zum Gegenprotest in Form einer Mahnwache eingefunden. Beide Versammlungen endeten gegen 15.00 Uhr und verliefen insgesamt störugsfrei.

