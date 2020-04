Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Flasche und Fäusten zugeschlagen

Esslingen (ots)

Am Mittwochabend (22.04.2020) gegen 22:00 Uhr ist es auf einem stillgelegten Bahngelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich die 22, 23 und 29 Jahre alten Männer zunächst am ehemaligen Stellwerkgebäude in Esslingen, um dort offenbar gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Hierbei soll es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen den Männern gekommen sein, in deren Verlauf ein 23-jähriger Iraner offenbar mit seinen Fäusten und einer Glasflasche auf seine beiden Begleiter einschlug. Mehrere Streifen der von Zeugen alarmierten Landespolizei trafen die allesamt stark alkoholisierten Beteiligten vor Ort an und nahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein 29-jähriger Geschädigter musste im Anschluss zur Versorgung einer Kopfplatzwunde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Jüngere zog sich mehrere Schürfwunden zu, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell