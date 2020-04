Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung auf der Rolltreppe

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 74-Jährigen ist es am Montag (20.04.2020) gegen 12:40 Uhr auf der Rolltreppe zur S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 74-Jährige wohl zunächst eine bislang unbekannte Frau angesprochen, die auf der Rolltreppe mutmaßlich den derzeit geltenden Mindestabstand nicht eingehalten hatte. Ein bis dahin Unbeteiligter bemerkte offenbar die Situation und geriet daraufhin mit dem Senior in ein Streitgespräch. In der Folge soll der Unbekannte den 74-Jährigen einen Tritt gegen den Oberarm und einen Handballenschlag auf den Hinterkopf versetzt haben. Im weiteren Verlauf stürzte zudem der 74-Jährige, als er sich am Ende der Rolltreppe von dem Angreifer entfernen wollte. Er klagte im Anschluss über Schmerzen im Bereich des Oberarmes und der Hand. Der mutmaßliche Täter soll sich nach der Tat in eine Richtung Backnang eingefahrene S-Bahn der Linie S3 begeben haben. Er wird als etwa 25 - 30 Jahre alter Mann mit schlanker Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einem weißen Oberteil, einer weißen Arbeitshose sowie Arbeitsschuhen bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine dunkle BaseCap mit weißer Aufschrift. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, sowie insbesondere die bislang unbekannte Frau, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

