Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unter Vorwand Smartphone entwendet

Remshalden (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagmorgen (17.04.2020) gegen 07:50 Uhr das Smartphone eines 56-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S2 Richtung Schorndorf entwendet. Unter dem Vorwand, einen wichtigen Telefonanruf tätigen zu müssen, jedoch der Akku seines eigenen Handys leer sei, soll der Unbekannte den 56-jährigen Mann zunächst um dessen Mobilgerät gebeten haben. In der Folge händigte der Reisende dem mutmaßlichen Täter sein Smartphone im Wert von etwa 200,- Euro aus. Beim Halt des Schnellzuges am Bahnhof Geradstetten flüchtete der junge Mann jedoch plötzlich aus der S-Bahn und entfernte sich über den Bahnsteig in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erschien kurz darauf auf dem Bundespolizeirevier und erstattete Strafanzeige. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 16 bis 19 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit kurzen Haaren, einer hohen Stirn und schlanker Statur beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine dunkle Blousonjacke sowie eine dunkle Jeans getragen haben. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Sebastian Maus

Telefon: 0711/55049-109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell