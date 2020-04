Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 42-Jähriger beißt Sicherheitskraft

Stuttgart (ots)

Ein 42-jähriger Mann hat am Donnerstagmittag (16.04.2020) gegen 14:00 Uhr eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und kurz darauf eine Sicherheitskraft gebissen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 42-Jährige zunächst offenbar grundlos eine Bahnbedienstete am Informationsschalter beleidigt und gegen die dortige Trennscheibe gespuckt haben. Zwei DB Sicherheitsmitarbeiter wurden auf den Mann aufmerksam und alarmierten die Bundespolizei. Als sie den rumänischen Staatsangehörigen wohl aufgrund des aggressiven Verhaltens festhielten, biss der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann dem 58-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in den Finger und verletzte ihn hierbei leicht. Eine Streife der Bundespolizei nahm den bereits polizeibekannten 42-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell