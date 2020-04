Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mit Eisenstangen und Baseballschlägern verletzt

Bad Rappenau (ots)

Drei unbekannte Täter stehen im Verdacht am gestrigen Donnerstagabend (16.04.2020) gegen 22:30 Uhr mit Eisenstangen und Baseballschlägern auf drei Männer am Bahnhof Bad Rappenau eingeschlagen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es wohl zunächst auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes zu Streitigkeiten zwischen den Männern gekommen sein. Im Anschluss verließen die Männer im Alter von 22, 23 und 29 Jahren die Örtlichkeit und begaben sich zum Bahnhof. Die mutmaßlichen Täter erschienen offenbar kurz darauf erneut und sollen sodann am Bahnsteig mit Eisenstangen und Baseballschlägern auf die Gruppe eingeschlagen haben. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei flüchteten die Unbekannten von der Tatörtlichkeit. Durch den Vorfall erlitten die Geschädigten Schürfwunden und Prellungen am Körper, mussten allerdings nicht medizinisch versorgt werden. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um drei Männer im Alter von etwa 40 Jahren handeln. Einer der Angreifer hatte offenbar blonde Haare, der andere eine Glatze. Der dritte Tatverdächtige soll sich im Rahmen der Auseinandersetzung am Bahnsteig eine Platzwunde am Auge zugezogen haben. Die Personen seien zudem zuvor mit einem älteren grünen Pkw sowie eine silberfarbenen SUV der Marke Audi unterwegs gewesen. Insbesondere der detaillierte Ablauf der Geschehnisse ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich beim Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

