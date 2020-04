Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Heimweg abgekürzt

Heilbronn (ots)

Ein 14-Jähriger hat am Montagnachmittag (13.04.2020) den Lokführer eines einfahrenden Regionalexpresses am Heilbronner Hauptbahnhof zu einer Schnellbremsung gezwungen. Wohl um den Heimweg abzukürzen hatte sich der Minderjährige zuvor in den Gleisbereich begeben. Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn traf den Jugendlichen unbeschadet in Tatortnähe an und verbrachte ihn auf die Dienststelle. Der einsichtige 14-Jährige wurde im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss dennoch mit einem Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr rechnen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren bei unbefugten Aufenthalten im Gleisbereich. Die hieraus resultierende Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Nähere Informationen zur Thematik "Sicher auf Bahnanlagen" finden sie unter (https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell