Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Plochingen (ots)

Beamte der Bundes- und Landespolizei haben am Sonntagabend (12.04.2020) gegen 21:40 Uhr einen 38-Jährigen im Betriebswerk des Bahnhofs Plochingen vorläufig festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige steht im Verdacht, kurz zuvor eine abgestellte S-Bahn mit Graffiti besprüht zu haben. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes waren auf den mutmaßlichen Sprayer aufmerksam geworden und alarmierten anschließend die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den flüchtigen Mann in Tatortnähe an und stellten diverse Beweismittel sicher. Der an der S-Bahn entstandene Schaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der polizeibekannte 38-Jährige aus dem Landkreis Esslingen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen.

