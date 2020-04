Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zweifach gesuchter 39-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend (18.04.2020) gegen 19:00 Uhr einen 39-jährigen Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor im Rahmen der Fahrscheinkontrolle dem Zugbegleiter eines Intercitys aufgefallen, da er den Fernverkehrszug aus Karlsruhe ohne gültigen Fahrschein nutzte. Zum Zwecke der Personalienfeststellung wurde der wohnsitzlose Mann im Anschluss einer Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof vorgestellt. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen neben einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Tettnang zudem ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Wangen im Allgäu vorlag, da dieser der dortigen Hauptverhandlung ferngeblieben war. In beiden Fällen war jeweils Anklage wegen Diebstahls erhoben worden. Der Gesuchte wurde anschließend durch die Bundespolizisten vor Ort festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Er wurde am Folgetag (19.04.2020) einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Die Beamten verbrachten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

