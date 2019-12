Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße

Unfallflucht - Unfallverursacher und Zeugin gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Briefzustellers sucht die Polizei in Lüdinghausen die Fahrerin eines Mercedes sowie die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen Kleinwagens. Der 36-jährige Briefzusteller befuhr mit seinem Lastenrad die Olfener Straße. Nach der Zustellung eines Briefes beabsichtigte er die Straße zu überqueren. Dazu hielt er am Straßenrand an. Die Fahrerin des Mercesdes hielt ihr Fahrzeug an und wollte den Mann die Straße überqueren lassen. In dem Moment, als er die Straße überqueren wollte, überholte ein weißer Kleinwagen den Mercedes und es kam zum leichten Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Die Mercedes-Fahrerin informierte sich nach dem Befinden des Radfahrers, es kam allerdings nicht zum Personalienaustausch. Die Fahrerin oder der Fahrer des weißen Autos setzte die Fahrt fort ohne die Feststellung seiner Person oder der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Die Mercedesfahrerin, der Fahrer des weißen Autos sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

