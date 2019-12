Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen

Seppenrade

Erneute Einbrüche - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in Wohn-ungen/-häuser am Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum von 8-19 Uhr hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Ackerbürgenweg auf. Im zweiten Fall drangen die Täter, im Zeitraum von 13.15 bis 18.15 Uhr, auf die gleiche Art und Weise in ein Einfamilienhaus am Korbmacherweg ein. In beiden Fälle durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen konnten keine abschließenden Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell