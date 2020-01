Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ladendiebe wurden beim wiederholten Diebstahl erwischt...

Koblenz (ots)

Bereits am 25.01.2020 kam es in einem Baumarkt in der August-Thyssen-Straße hier in Koblenz zu einem Ladendiebstahl. Dabei stahlen zwei männliche Täter Werkzeug im Wert von 455,- EUR. Die Tat konnte damals lediglich auf Video aufgenommen werden. Da die Täter aber sehr schnell den Baumarkt verließen, konnten sie nicht festgehalten werden. Am gestrigen Tag suchten die Täter wieder den Baumarkt auf und versuchten Werkzeuge im Wert von über 180,- EUR zu stehlen. Der aufmerksame Ladendetektiv erkannt die beiden jedoch wieder und es gelang die Täter im Baumarkt festzuhalten bis die Polizei eintraf.

