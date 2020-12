Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eversen - PKW stößt mit Lokomotive zusammen +++ Autofahrerin leicht verletzt

CelleCelle (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend (16.12.2020) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einer Lokomotive. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Zudem entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Um 18.20 Uhr überfuhr eine 34 Jahre alte Frau aus Bergen den unbeschrankten Bahnübergang in der Straße "Moorkamp". Hier übersah und überhörte sie einen von rechts nahenden Zug. Der 55-Jährige Lokomotivführer bremste sofort, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die rechte Seite des PKW wurde komplett eingedrückt. Die Polizei Bergen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt.

