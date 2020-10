Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 27. Oktober 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Handtasche während des Einkaufs gestohlen

Montag, 26.10.2020, gegen 14:00 Uhr

Einer 68-jährigen Frau ist am Montag, gegen 14:00 Uhr, beim Einkauf in einem Warenhaus in der Straße In den Blumentriften die Handtasche entwendet worden. Demnach hatte die 68-Jährige ihre Handtasche auf dem Rollator abgelegt. Der oder die Täter müssen dann vermutlich einen günstigen Moment ausgenutzt haben, um die Handtasche zu entwenden. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0

Burgdorf: Einbruch

Montag, 26.10.2020, zwischen 15:45 Uhr und 20:20 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Montagnachmittag nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus in Burgdorf, Hinter den Dorfe. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise: 05341 / 1897-0

Salzgitter Engelnstedt: Mülltonne in Brand gesetzt

Dienstag, 27.10.2020, gegen 00:15 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter setzten am Dienstag, kurz nach Mitternacht, eine Mülltonne in Brand. Diese Tonne war direkt an einer Hauswand eines Wohnhauses in der Engelnstedter Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt.

