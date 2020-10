Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.10.2020 für Ilsede und Edemissen. Ankündigung.

Salzgitter (ots)

Wir beraten zum Thema Einbruchschutz.

Die Polizei lädt interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger ein und berät Sie gerne kostenlos zum Thema Einbruchschutz.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es wieder zu Einrüchen in Wohnhäuser. Wir möchten Sie über Möglichkeiten eines Einbruchschutzes informieren und würden uns freuen, Sie sowohl am 27.10.2020 (ab 12:00 Uhr) in Edemissen, Peiner Straße (Parkplatz Fa. Lidl) und am 29.10.2020 (ab 12:00 Uhr) in Ilsede, Eichstraße (Parkplatz Nähe Fa. REWE) zu begrüßen.

