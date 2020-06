Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Radfahrer übersieht Pkw

Wermelskirchen (ots)

Ein Radfahrer hat sich gestern (01.06.), gegen 16:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Unterstraße leicht verletzt.

Der 24-jährige Leverkusener war mit seinem Fahrrad auf der Balkantrasse von Wermelskirchen nach Burscheid unterwegs. An der Unterstraße wird die Balkantrasse kurz unterbrochen, so dass der Mann die Fahrbahn überqueren musste. Dabei achtete er nicht auf den herannahenden Skoda einer 40-jährigen Kölnerin, die in Richtung B 51 unterwegs war, und stieß mit seinem Fahrrad gegen die Beifahrertür des Pkw. Bei dem unvermeidlichen Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht, so dass er anschließend mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Fahrrad ist ein Sachschaden von circa 250 Euro entstanden, am Pkw beträgt der Schaden circa 3.000 Euro. (ct)

