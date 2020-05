Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Sicherer Schulweg in Corona-Zeiten: Polizei bietet umfassende telefonische Beratung

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Aufgrund der Corona-Krise fielen leider einige Termine der Verkehrssicherheitsberater in den Kindergärten und Grundschulen des Rheinisch-Bergischen Kreises aus. Aber auch in dieser schwierigen Zeit müssen Kinder auf den neuen Schulweg vorbereitet werden und ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr erlernen. Die Polizei unterstützt Eltern bei dieser Aufgabe und bietet ganzjährig telefonische Beratung an. Interessierte können sich mit allen Fragen rund um das Thema Verkehrserziehung unter der Rufnummer 02202 205850 an die Verkehrssicherheitsberater wenden. Die Ansprechpartner finden Sie auch im Internet: https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/die-verkehrssicherheitsberater-im-rheinisch-bergischen-kreis.

