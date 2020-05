POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schwerverletzter Radfahrer in Breite

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Ein 54-jähriger Mountain-Bike-Fahrer aus Bergisch Gladbach ist am Mittwochnachmittag (27.05.) schwer gestürzt.

Der Radfahrer war gegen 15:40 Uhr auf dem Gehweg von Herkenrath in Richtung Sand unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen verlor er auf dem Gefällstück kurz vor Breite die Kontrolle über sein Rad. Zeugen konnten sehen, wie er ohne Fremdverschulden über den Lenker auf den Gehweg stürzte.

Der Notarzt versorgte den Verletzten zunächst an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen anschließend zur stationären Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. (rb) Anlage: -1- Foto

