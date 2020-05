Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb greift Angestellten an und wird von der Polizei festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (27.05.), gegen 15:30 Uhr, ist ein Ladendieb in einem Lebensmitteldiscounter im Kradepohlsmühlenweg auf frischer Tat ertappt worden.

Der 43-Jährige wurde von einer Kassiererin ertappt, die eine Flasche Wein in seiner Umhängetasche gesehen hatte. Als er darauf angesprochen wurde, wollte er den Discounter fluchtartig verlassen.

Er wurde jedoch noch vor dem Ausgang von einem Angestellten an der Flucht gehindert und in das Büro der Filialleitung gebracht. In der Umhängetasche befanden sich drei unbezahlte Flaschen Wein im Gesamtwert von unter 10 Euro. Außerdem führte er eine Gartenschere, einen Schraubendreher sowie einen Korkenzieher mit sich.

Im Büro griff der Ladendieb plötzlich den Angestellten an und schlug ihn mit der Faust, in der er einen Schlüssel hielt. Der Angestellte, ein 28-jähriger Bergisch Gladbacher, wurde dabei leicht verletzt.

Die alarmierte Polizei nahm den Mann aus Ecuador fest, da er nicht über einen festen Wohnsitz verfügt und bereits mehrfach straffällig geworden ist.

Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen sowie gefährlicher Körperverletzung geschrieben. Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ct)

