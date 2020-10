Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 26. Oktober 2020:

Peine (ots)

Peine: Einbruch in Einfamilienhaus

Sonntag, 25.10.2020, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln der Terrassentür am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in Peine, Am Pfarrgarten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 / 999-0

Peine: Unbekannte befahren Sportplatz mit einem PKW

Samstag, 24.10.2020, zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Samstagabend mit seinem PKW die Rasenfläche des Sportplatzes Am Pfingstanger in Peine. Durch das Befahren wurde die Rasenfläche teilweise erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Feststellung des Verursachers wurden aufgenommen.

Peine: Lack eines PKW zerkratzt

Samstag, 24.10.2020, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 25.10.2020, 06:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Lack eines zum Parken in der Eichendorffstraße in Peine abgestellten VW Polo an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Pressestelle

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell