Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeuge nach Raub gesucht

Nordhorn (ots)

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Mühlendamm in Nordhorn zu einem Raub. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem möglichen Zeugen, der kurz vor der Tat vom Stadtpark in Richtung Europaplatz unterwegs war. Der Mann soll etwa 55 Jahre alt sein und eine Glatze haben. Er war mit einem Hund mit hellem Fell unterwegs. Der Mann sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

