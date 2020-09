Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Papiertonne in Brand geraten

Aschendorf (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Feuer in einer Altpapiertonne. Diese war an der Straße Fahrenkamp in Aschendorf abgestellt. Zeugen konnten das Feuer eigenständig löschen. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

