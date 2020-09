Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Fünf Personen bei Unfall verletzt

Rastdorf (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der Nordstraße in Rastdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein 61-jähriger Fahrer sowie drei Schulkinder waren gegen 12.50 Uhr mit einem Taxi-Bulli in Richtung Hilkenbrook unterwegs. Als der Mann nach links in die Nord-Süd-Straße abbiegen wollte, übersah er den Golf eines 50-Jährigen. Es kam zu Zusammenstoß. Zwei neunjährige Mädchen sowie der Golffahrer wurden schwer verletzt. Der Taxifahrer und ein Achtjähriger zogen sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell