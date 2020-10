Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.10.2020

Peine (ots)

Brandmeldung in Wohnung Peine, Lindenstraße, 24.10.2020, 16:00 bis 16:45 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zu einem gemeldeten Brand in einer Wohnung in der Lindenstraße in Peine. Durch die Nachbarschaft konnte das Auslösen des Brandmeldealarms sowie die Rauchentwicklung zeitnah gemeldet werden. Nach Türöffnung durch die Freiwillige Feuerwehr Peine - Kernstadt konnte die Ursache der Brandentwicklung beseitigt werden. Hierbei handelte es sich um einen auf dem in Betrieb befindlichen Herd vergessenen Kochtopf mit stark verbrannten Essensrückständen.

Verkehrsunfall durch alkoholisierte Pkw-Fahrerin Vechelde, Fürstenau, K 21, 24.10.2020, 23:38 Uhr

Am Samstag, um 23:38 Uhr, ereignete sich bei Fürstenau ein Verkehrsunfall.

Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K 21 aus Richtung Woltorf kommend in Richtung Fürstenau, kam dabei linksseitig von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, entwurzelte einen Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Es folgten u. a. eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Fahrerin blieb unversehrt.

Es entstand Sachschaden am Pkw, infolge dessen dieser nicht mehr fahrbereit war.

Alkoholisierte Pkw-Fahrerin konnte gestoppt werden. Peine, Rosenthal, Elstertorstraße, 24.10.2020, 22:50 Uhr, bis 25.10.2020, 00:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Braunschweig in der Elstertorstraße in Peine. Während der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Es folgten u. a. eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Fahrraddieb nach Flucht festgenommen Peine, Beethovenstraße, 25.10.2020, 00:01 Uhr

Kurz nach Mitternacht beabsichtigte eine Streifenbesatzung die Durchführung einer Verkehrskontrolle bei einem 37-jährigen Fahrradfahrer in der Beethovenstraße in Peine. Daraufhin trat dieser unvermittelt die Flucht vom Kontrollort mit dem von ihm mitgeführten Fahrrad an, fuhr dabei gegen den stehenden Funkwagen und konnte nach kurzer fußläufiger Fluchtfortsetzung durch die agilen Beamten gestellt werden. Wie sich später herausstellte, stand die besagte Person unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Zudem dürfte das von ihm genutzte Fahrrad aus einem Diebstahl stammen. Aufgrund eines offenen U-Haftbefehles aus zurückliegend begangenen anderen Straftaten wurde die besagte Person vor Ort festgenommen und am Sonntagnachmittag dem Amtsgericht Hannover zur Vollstreckung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell