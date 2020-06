Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenverkehr übersehen

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmorgen im Rauschenweg gekommen. Der Fahrer eines Opels war in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Triftstraße abbiegen.

Dabei übersah er das Auto eines entgegenkommenden 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Pkw entstand Sachschaden von knapp 5000 Euro. |mhm

