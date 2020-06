Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder laufen über die Gleise

Neugersdorf (ots)

In Neugersdorf liefen am 15. Juni 2020 mehrere Kinder nahe des Bahnhaltepunktes über das befahrene Bahngleis. Dies teilte gegen 13:05 Uhr die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizei mit. Beamte der Ebersbacher Dienststelle suchten sofort den Ereignisort auf und erwischten auch noch die vier Kids im Alter von 13 und 14 Jahren unter der nahen Bahnbrücke. Die Kinder wurden über die besonderen Gefahren auf Bahnanlagen aufgeklärt und mündlich verwarnt. In letzter Zeit häufen sich wieder Feststellungen von unbefugten Gleisaufenthalten, woraufhin die Bundespolizei wieder eine Aufklärungskampagne in der Oberlausitz startete. So kommen zur Zeit zahlreiche Warnplakate mit der Aufschrift "Tödliche Abkürzung" zum Aushang.

