Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Durch Cannabisgeruch überführt

Neugersdorf (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppte in Neugersdorf am 14. Juni 2020 gegen 21:50 Uhr einen tschechischen Mercedes Benz mit offenem Kofferraum. Bei der Kontrolle der beiden männlichen Insassen nahmen die Beamten einen deutlichen Cannabisgeruch wahr. Beim 36-jährigen Tschechen auf der Rückbank wurden in einer Hosentasche vier Cliptütchen mit insgesamt etwa 4,7 Gramm Marihuana gefunden. Die Landespolizei übernahm den Fall und ermittelt nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Drogen wurden eingezogen.

