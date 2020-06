Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vermutlichen E-Bike-Dieb gestellt

Oberkaina (ots)

Einer vorbeifahrenden Bundespolizeistreife fiel am 13. Juni 2020 an der B 96 gegen 02:30 Uhr in der Ortslage Oberkaina ein Mann mit unsicherer Fahrweise auf einem E-Bike auf. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Tscheche bereits beim Ausspähen von Grundstücken aufgefallen war und zum geführten Damen-E-Bike unglaubhafte Angaben machte. Schon vor einem Monat will er es in Berlin für 1.000,00 Euro gekauft haben. Aufgrund des Verdachtes, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handeln könnte, wurde dieses sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden Aufschluss zur Herkunft des E-Bikes geben.

