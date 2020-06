Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ehemaligen Räuber festgenommen

Seifhennersdorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am 11. Juni 2020 in Seifhennersdorf um 16:20 Uhr einen tschechischen Fußgänger fest. Der 29-jährige Mann war entgegen einer 2013 durch die Ausländerbehörde verhängte Wiedereinreisesperre in das Bundesgebiet eingereist. Diese Maßnahme war nach der Verurteilung wegen schweren Raubes verhängt worden. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie wegen unerlaubtem Aufenthalt ein. Eine Zurückschiebung in die Tschechische Republik steht in Absicht.

