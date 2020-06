Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Arbeiter gestoppt

Weißenberg (ots)

Die Bundespolizei stoppte am 10. Juni 2020 gegen 08:15 Uhr auf der B 178 bei Weißenberg einen Transporter mit ukrainischen Arbeitern. Die sieben Männer im Alter zwischen 24 und 40 Jahren sowie die zwei 22- und 46-jährigen rumänischen Fahrer des Opel Vivaro waren auf dem Weg nach Belgien. Zuvor waren sie aus Polen kommend in das Bundesgebiet eingereist. Die Bundespolizisten fanden Arbeitsverträge über eine beabsichtige Tätigkeit bei einer Baufirma in Belgien und Dokumente zu zurückliegenden Bauarbeiten in Berlin vor. Teilweise hatten die Männer auch Arbeitskleidung dabei. Da zu den zurückliegenden Bauarbeiten keine legitimierende Dokumente wie Visum und Arbeitserlaubnis vorliegen, ermittelt die Bundespolizei nun wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung. Die Männer konnten inzwischen ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell