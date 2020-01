Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Diebstahl aus Peugeot

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, wurde zwischen 14:00 und 14:15 Uhr in der Kopernikusstraße vor dem Eingang zum Friedhof an einem silberfarbigen Peugeot-Cabrio die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto wurde nichts entwendet. Wer hat Personen an dem Auto gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per e-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell