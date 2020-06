Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto umlackiert - trotzdem wiedererkannt

Löbau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz fiel am Abend des 9. Juni 2020 im Löbauer Stadtgebiet ein parkender schwarzer Opel Corsa auf, an dem sich die Nummernschilder eines Mercedes Benz befanden. In der Nähe trafen die Beamten gegen 19:30 Uhr auf den Besitzer des Fahrzeuges, den sie schon kannten. Der 44-jährige Deutsche besitzt keinen Führerschein und wurde bereits vor fünf Tagen mit einem roten Opel Corsa angetroffen. Eine genauere Kontrolle durch die Beamten ergab, dass es sich hier um den gleichen Wagen handelt. Er wurde nur umgespritzt. Das half dem Mann aber wenig. Da das Auto nicht zugelassen war, handelte er sich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt und die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

