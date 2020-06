Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nummernschilder beschlagnahmt - Fahrerin unter Drogeneinfluss

Zittau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 8. Juni 2020 im Zittauer Stadtgebiet um 15:20 Uhr eine 20-jährige deutsche Autofahrerin. An ihrem VW Touareg befanden sich die Kennzeichentafeln eines VW Passat und sollten über die fehlende Zulassung sowie dem fehlenden Versicherungsschutz hinwegtäuschen. Noch bevor die Beamten die Nummernschilder demontieren konnten um sie als Beweismittel sicherzustellen, begann der ebenfalls vor Ort befindliche Freund der Frau, diese selbst abzuschrauben. Sie seien sein Eigentum und die Polizei könne sie nicht sicherstellen. Die Beamten überzeugten ihn jedoch vom Gegenteil und nahmen die Schilder an sich. Außerdem ergab ein Drogenschnelltest, dass die Fahrerin Cannabis konsumiert hatte und somit unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Polizeirevier Zittau übernahm die Ermittlungen.

