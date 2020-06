Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnhaltepunkt mit "Blüte" verziert

Sohland (ots)

Auf ein ungewöhnliches Graffiti stießen Bundespolizisten am 7. Juni 2020 auf dem Bahnhaltepunkt in Sohland. Sie inspizierten gegen 11:30 Uhr den Bahnsteig und den dortigen Wartebereich. Hierbei entdeckten sie auf einer Plexiglasschutzwand einen Werbeaufkleber, der mit einer Art Blüte in lila Farbe umrahmt worden war. Diese misst eine Größe von etwa 40 x 40 Zentimetern. Der Schaden wird auf 50,00 bis 100,00 Euro geschätzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell