POL-NMS: 200527-1-pdnms Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall in Neumünster

Am 27.05.2020 um 13.30 Uhr kam es in der Goethestraße, Fahrtrichtung Ilsahl, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Die ersten beiden Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt halten. Der 48 jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs übersah die stehenden PKW und fuhr in diese hinein, durch diesen Auffahrunfall wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt. Hierbei wurden der Unfallverursacher sowie die 64 jährige Fahrerin des mittleren Fahrzeugs leicht verletzt. Beide Fahrer/innen wurden mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht. Die beiden Fahrzeuge der verletzten Fahrer mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Das vorderste dritte Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt. Ihre 44 jährige Fahrerin und die 15 jährige Beifahrerin konnten ihren Weg nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

