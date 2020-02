Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Fahndungsfoto

Lippstadt (ots)

Ende November 2019 wurde einer 70-jährigen Frau aus Lippstadt das Portemonnaie entwendet. Die Seniorin hatte die Geldbörse in ihrer Handtasche am Einkaufswagen hängen und bemerkte an der Supermarktkasse, dass die Börse nicht mehr da war. Einer bislang unbekannten Täterin gelang es anschließend an zwei Banken Geld abzuheben. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab nun das zuständige Amtsgericht Fotos zur Fahndung nach der Unbekannten frei. Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

