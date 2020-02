Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Tabakladen

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 02:53 Uhr, weckte ein Alarm in der Walburisstraße einen Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hatte ein Loch in die Scheibe eines Tabakwarenladens geschlagen. Er kletterte durch das Loch in den Laden und entwendete dort etwa 20 Schachteln Zigaretten. Anschließend konnte der Mann unbehelligt fliehen. Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

