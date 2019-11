Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugin nach Überfall auf Busfahrer dringend gesucht

Emmelshausen (ots)

Am Di., 06. August 2019 kam es um die Mittagszeit zu einem Überfall auf einen Busfahrer am Bahnhof in Emmelshausen. Der männliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde jedoch später von der Polizei festgenommen. Zur Klärung und Aufhellung des Sachverhaltes sucht die Polizei noch eine Zeugin, ca. 70 Jahre alt, die vor Ort das Geschehene beobachtet hat und später mit einem Taxi nach Kastellaun gefahren ist. Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei in Boppard unter der Rufnummer 06742 / 809-0 zu melden.

