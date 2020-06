Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wer hat an dem Schild gedreht?

Zittau (ots)

Unbekannte Scherzbolde haben am Zittauer Bahnhof das Hinweisschild auf den beginnenden Bahnsteig um 180 Grad in die andere Blickrichtung gedreht. Bundespolizisten stellten am 6. Juni 2020 gegen 11:00 Uhr diesen Missstand fest und nahmen Kontakt mit der Deutschen Bahn auf. Der Zutritt zum Bahnsteig wird dadurch nicht beeinflusst.

