Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mann nach versuchten räuberischen Erpressungen festgenommen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Dienstagabend (28.04.) versuchte ein 20-jähriger Alsfelder die Mitarbeiter von gleich zwei Geschäften in der Alsfelder Innenstadt räuberisch zu erpressen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Täter gegen 17 Uhr zunächst eine Apotheke in der Mainzer Gasse. Nachdem er angab bewaffnet zu sein, forderte er die Herausgabe von Bargeld. Da seine Forderung nicht erfüllt wurde, verließ der 20-Jährige den Laden.

Kurze Zeit später beging er dann eine ähnliche Tat in einer Bäckerei in der Straße "Mainzer Tor". Auch hier wollte er die Herausgabe von Geld erpressen, erneut ohne Erfolg. In diesem Zusammenhang wurde der Ladeninhaber leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Der Täter konnte nach kurzer Flucht zu Fuß von Beamten der Polizeistation Alsfeld festgenommen werden. Aufgrund seines Geisteszustands wurde er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Kriminalpolizei Alsfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Amtsgericht in Alsfeld einen Antrag auf einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gestellt.

