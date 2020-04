Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmeldung: Enkeltrick-Betrüger aktuell in Fulda-Zirkenbach unterwegs

Fulda (ots)

Fulda - Aktuell sind im Fuldaer Stadtteil Zirkenbach Enkeltrick-Betrüger unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Kriminellen in einem Fall auch Geld erbeutet.

Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter dem Notruf 110 an!

