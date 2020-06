Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Viermal ohne Führerschein - Auto beschlagnahmt

Großhennersdorf (ots)

Ein 61-jähriger deutscher Autofahrer wurde am Nachmittag des 8. Juni 2020 vorerst sein Auto los. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz erwischten ihn um 15:25 Uhr in Großhennersdorf mit seinem Renault Laguna nun zum vierten Mal ohne Führerschein. Da er nun wieder gegen sein Fahrverbot verstoßen hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Fahrzeuges an. Der Wagen wurde abgeschleppt und der Besitzer handelte sich eine Strafanzeige wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Die Landespolizei übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell