Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zug mit Herzen beschmiert

Zittau (ots)

Unbekannte Täter brachten an einem Personenzug der trilex mit Farbsprays zwei Herzen an. Die Länderbahn teilte dies am Abend des 10. Juni 2020 der Bundespolizei mit. Beamte führten daraufhin um 23:20 Uhr eine Schadensdokumentation am abgestellten Triebwagen durch. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

