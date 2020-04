Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos prallen mit Außenspiegeln aneinander

Rahden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Als ein Autofahrer (41) am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr mit einem braunen Audi die Flachsstraße aus Richtung Diepenau kommend in Fahrtrichtung der Osnabrücker Straße befuhr, kam ihm in Höhe der Einmündung zur Weberstraße ein anderer PKW entgegen. Dabei gerieten die Außenspiegel der Autos aneinander, woraufhin der 41-Jährige anhielt. Die andere Autofahrerin, bei der es sich um eine ältere Frau mit grauen Haaren in einem grauen Opel Kombi gehandelt haben könnte, setzte hingegen die Fahrt in Richtung der Marktstraße fort und hielt nicht an.

Daher bitten die Verkehrsermittler unter Telefon (05741) 2770 um Zeugenhinweise. Auch ein Radfahrer, der den Audi-Fahrer fragte, ob dieser einen Unfall gehabt habe, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

