POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 25.10.2020

Verstöße gegen die Corona Verordnung / Sperrstunde

Salzgitter-Lebenstedt, 24/25.10.2020

Aufgrund der in Salzgitter stark gestiegenen Fallzahlen von an COVID-19 erkrankten Personen, gilt seit Freitag auch für das Stadtgebiet Salzgitter eine Sperrstunde ab 23 Uhr für Gastronomie Betriebe, Lokale, Vereinsheime und weitere Einrichtungen mit Getränkeausschank. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei Kontrollen drei Verstöße gegen die Sperrstunde festgestellt. Einem Restaurant, einem Kulturzentrum und einer Spielhalle wurde der weitere Betrieb für die Nacht untersagt. Gegen die Verantwortlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

