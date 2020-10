Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.10.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfall

Ohlum, Kreisstraße 41, 23.10.2020, 18:05 Uhr

Am Freitagnachmittag, gegen 18:05 Uhr, kam es in Ohlum zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 20-jähriger Peiner die K41 von Hohenhameln kommend in Richtung Ohlum, kam dabei im Ortsteil Ohlum innerhalb einer Linkskurve ins Schleudern und prallte folgend mit der Fahrerseite seines Pkw gegen einen auf der rechten Fahrbahnseite befindlichen Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatz-/Rettungskräfte herausgelöst werden. Dieser klagte in der Folge über Schmerzen an den Beinen und wurde dem Klinikum Peine zugeführt. Weiterhin erlitt dessen 18-jährige Beifahrerin beim Aufprall eine Kopfplatzwunde und wurde dem MHH zugeführt. Der Pkw war infolge des Aufpralls nicht weiter fahrbereit und musste durch einen Abschlepper geborgen werden.

Am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

