Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 23.10.2020 - 24.10.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw

Von Donnerstagabend bis Samstagmorgen wurden im Stadtgebiet von insgesamt vier Pkw jeweils die Reifen zerstochen. Die beschädigten Pkw waren in den Straßen Am Salgenteich, Schlopweg und Leonorenstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter- Bad zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Abraham Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell