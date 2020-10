Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 23. Oktober 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Mittwoch, 21.10.2020, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 22.10.20, 08:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verursacher ist vermutlich mit seinem Fahrzeug die Straße "Gittertor" geradeaus in Richtung der Straße "Bohlweg" gefahren, oder der Verursacher ist aus dem Bereich der Tillystraße nach rechts in die Straße Gittertor eingefahren. Hier streifte er den am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW Ford Ranger und beschädigte diesen erheblich an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Eventuell dürfte ein größeres Fahrzeug als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Am parkenden PKW konnte rote Fremdfarbe festgestellt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 825-0

